Gubbio-Entella: prezzi e informazioni per i biglietti del settore ospiti

E'il momento di rialzarsi per l'Entella che dopo due successi nelle prime due giornate di campionato è caduta con Rimini e Carrarese. Due ko brucianti che hanno allontanato i chiavaresi dalla testa della classifica di Serie C, girone B. Sabato alle 17,30 altra trasferta contro il Gubbio, impegno indisioso da affrontare con ben altro piglio rispetto alle ultime due uscite. Ci sarò bisogno di tutti anche dei tifosi che da oggi possono acquistare i biglietti per il settore ospiti, ecco come: "La vendita dei tagliandi - scrive il sito ufficiale dell'Entella - è attiva da martedì 20 settembre nei punti vendita autorizzati e sul circuito online VivaTicket sino alle ore 19.00 di venerdì 23 settembre.

Il botteghino del settore ospiti rimarrà chiuso il giorno della gara.

I prezzi:

– Curva Ospiti: 10.00€ + prevendita

– Tribuna Laterale ospiti:

– Intero 18,00€ + prevendita

– Ridotto Over 65 14,00€ + prevendita

– Ridotto donne 8,00€ + prevendita

– Ridotto 01/01/2008 al 31/12/2014 2,00€ + prevendita

– Ridotto 01/01/2004 al 31/12/2007 5,00€ + prevendita

Tagliandi omaggio per i nati dopo l’1 gennaio 2015.