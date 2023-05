Entella, Volpe dopo il ko di Gubbio: "Mancata lucidità"

Finisce 2-0 per il Gubbio la gara di andata dei playoff e l'Entella lunedì dovrà cercare di ribaltare il risultato, serve vincere con almeno due gol di scarto, al Comunale. Una prestazione opaca quella dei chiavaresi segnata dalle due reti subite in appena due minuti a inizio ripresa, poi i liguri sono rimasti con l'uomo in più dal 56' ma non hanno costruito nessuna occasione da gol.

Gubbio-Entella 0-2, le parole di Volpe

Al sito ufficiale dell'Entella ha parlato il tecnico Volpe: “Siamo delusi e arrabbiati per questo risultato ma questa è una partita che dura 180 minuti e non è ancora tutto compromesso, daremo battaglia fino alla fine”.

“La squadra non ha espresso sul campo quello che aveva fatto vedere in queste settimane d’allenamento dove c’era grande attenzione, concentrazione e intensità. È mancata la lucidità nel saper sfruttare la superiorità numerica, abbiamo forzato tante giocate, siamo andati in avanti con troppa frenesia. Questa sera abbiamo avuto la dimostrazione che la testa conta più delle gambe”.

Lunedì il ritorno di Gubbio-Entella

Testa già al ritorno ovviamente: “Lunedì dovremo dare molto di più. Servirà tutto quello che è mancato stasera: rabbia, cattiveria e voglia di fare gol in maniera più lucida, cercando poi di sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche. Mi auguro che la squadra capisca il momento, è ancora tutto nelle nostre mani”.