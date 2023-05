Entella, due minuti da incubo: vince il Gubbio l'andata dei playoff

Due gol subiti in due minuti e per l'Entella la corsa verso la Serie B si complica. La squadra di Volpe perde 2-0 a Gubbio e lunedì sera alle 20,30 sarà obbligata a vincere con lo stesso scarto per proseguire i playoff di Serie C, altrimenti sarà eliminata al primo turno nazionale.

Volpe rispetto alle indicazioni della vigilia schiera Rada in mediana e non Paolucci, ma la grande novità è in attacco dove Faggioli si prende la maglia da titolare togliendola a Merkaj. Per il resto senza Barlocco, Pellizer e Tenkorang il tecnico sceglie ancora il 3-4-1-2 con Ramirez alle spalle delle punte e sugli esterni Tomaselli e Favale.

Gubbio-Entella 2-0, gol e cronaca

Il primo tempo della gara rispetta il copione immaginato alla vigilia, tanta fisicità, molta attenzione da una parte e dall'altra e poco spettacolo. Sono solo due le conclusioni, una per parte con Spina che impegna Borra e Ramirez a provarci con il sinistro ma Di Gennaro para senza troppe difficoltà.

Nella ripresa la partenza del Gubbio è fulminante e l'Entella crolla nel giro di due minuti. Al 52' Bulevardi è il più lesto di tutti in area di rigore a infilare la palla in rete in mischia davanti a Borra. Passano centoventi secondi e i padroni di casa raddoppiano con Di Stefano che ribadisce in rete il pallone respinto da Borra su conclusione di Spina. E' un doppio ko che fa malissimo, ma la speranza si riaccende già al 56' quando Morelli viene espulso e gli ospiti rimangono in undici contro dieci.

E' il momento di spingere, Volpe inserisce Merkaj al posto di Faggioli e soprattutto Clemenza, attaccante di fantasia, al posto del difensore centrale Sadiki. I chiavaresi, che non giocano una gara ufficiale dal 23 aprile, però non approfittano della superiorità numerica, creano poco o nulla e così è il Gubbio a festeggiare alla fine.

Lunedì sera alle 20,30 al Comunale servirà una grande impresa, l'Entella dovrà vincere con almeno due gol di scarto (essendo testa di serie può anche pareggiare i conti) per passare il turno e non dire addio alla corsa verso la Serie B.

Gubbio-Entella 2-0, il tabellino

Marcatori: 52' Bulevardi, 54' Di Stefano

Gubbio (3-4-1-2): Di Gennaro; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli, Rosaia (28' st Vitale), Bontà, Nicolao (73' Semeraro); Bulevardi (69' Toscano); Spina (62' st Corsinelli), Di Stefano (69' Vazquez).

A disp.: Greco, Meneghetti, Dutu, Tazzer, Arras.

Entella(3-4-1-2): Borra; Parodi, Sadiki (58' Clemenza), Chiosa; Tomaselli, Corbari (73' Tascone), Rada (73' Meazzi), Favale (85' st Zappella); Ramirez; Zamparo, Faggioli (58' Merkaj).

A disp.: De Lucia, Giammaresi, Morosini, Paolucci, Manzi, Reali, Banfi, Siatounis.

Espulso: 56' Morelli

Ammoniti: Signorini, Sadiki, Tascone