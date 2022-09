Gubbio-Entella 0-0, i chiavaresi tornano a fare punti

Finisce 0-0 tra Gubbio ed Entella in una gara contrassegnata dal campo pesante e dalla voglia di non perdere di entrambe le squadre. Il punto è comunque un buon risultato per i chiavaresi che in casa di una delle squadre più in forma del campionato ferma la striscia negativa dopo le sconfitte con Rimini e Carrarese. La Virtus ora è decimo in classifica con sette punti a meno cinque dalla testa occupata da Reggiana e Carrarese.

Il match non fornisce grande spettacolo, poche le palle gol e tanti i momenti in cui alla voglia di vincere prevale la paura di perdere. L'Entella parte contratta e un po' troppo falloso, nel giro della prima mezz'ora vengono ammoniti Reali, Pellizzer e Paolucci. Al 31' l'unicio sussulto della prima frazione con Vazquez che prova la firata ma De Lucia è attento.

Nella ripresa si fa vedere l'Entella con Tascone che ci prova da lontano ma Di Gennario disinnesca il tentativo in tuffo. All'80' ancora gli ospiti pericoloso con la deviazione di Di Cosmo su angolo di Rada, ma è ancora nulla di fatto. Poco dopo ci prova anche il Gubbio con il neoentrato Vitale, ma De Lucia è sempre attento e fa buoan guardia. Finisce 0-0, risultato sicuramente giusto e che evidenzia una piccola crescita da parte dell'Entella che tornerà in campo domenica al Comunale con l'Imolese.