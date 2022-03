Entella, contro il Grosseto occasione d'oro per sfatare il tabù trasferta

Tornare a vincere lontano dal Comunale per agganciare il terzo posto ora lontano solo due punti. L'Entella parte per Grosseto per sfatare il tabù delle trasferte che l'ha vista sconfitta con Lucchese e Vis Pesaro e conquistare un solo punto contro l'Imolese penultima della classe nelle ultime tre partite. L'occasione per tornare a casa con i tre punti è ghiotta.

Il Grosseto infatti è ultimo in classifica nel girone B di Serie C con soli 25 punti ed è in pena crisi. I toscani hanno vinto una sola volta nella ultime nove giornate, contro l'Imolese penultima, le altre sfide sono terminate con cinque sconfitte e tre pareggi. In totale i ko in 32 partite sono 15, nessuno è caduto più volte in campionato.

Una chance da sfruttare per i chiavaresi che si presenteranno ancora una volta privi di Morosini e Capello, ma dovrebbero ritrovare sia Paolucci che Di Cosmo. Volpe sa che è questo il momento di accelerare, anche perché dopo il Grosseto ci sarà la sfida interna con la Pistoiese, altra squadra in piena zona retrocessione. L'operazione sorpasso è scattata, domenica infatti il Cesena se la vedrà con la Reggiana, seconda in classifica con ben 72 punti e solo due sconfitte da inizio campionato ad oggi.