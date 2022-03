Entella, Schenetti sfida il Grosseto: "Trasferta alla nostra portata"

L'Entella quarta in classifica contro il Grosseto ultimo, i chiavaresi viaggiano verso la Toscana per riprendersi i tre punti in trasferta dopo un tris di sfide lontano dal Comunale con un solo punto conquistato. Alla vigilia parla il fantasista Schenetti: "Stiamo arrivando verso il termine della stagione, i punti pesano e ci stiamo giocando qualcosa di importante, andiamo a Grosseto per i tre punti.

Straordinarai in casa, meno in trasferta, per l'Entella è il momento di dare un segnale: "In casa abbiamo un ruolino di marcia importante, in trasferta nell'ultimo periodo abbiamo lasciato troppi punti per strada, siamo ancora lì e dobbiamo fare altri forzi per raggiungere il terzo posto, domani la trasferta sarà insidiosa ma alla nostra porta, se avremo l'atteggiametno giusto riusciremo a vincere":

Altra settimana intensa con tre gare, ma Schenetti non si preoccupa: "La squadra sta bene dal punto di vista fisico e mentale, si gioca ogni tre giorni però stiamo dimostrando che sotto l'aspetto dell'atteggiamento non molliamo mai, ci manca ancora qualcosina per raggiungere il terzo posto, ma ce la metteremo tutta. Sarà una partita con all'inizio con una fase di studio, però noi partiamo per aggredirli e indirizzarla dove vogliamo".