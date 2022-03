Entella, che tonfo: sconfitta contro il Grosseto ultimo in classifica

Un’altra occasione persa e questa volta fa male anche in classifica. L’Entella perde 1-0 in casa del Grosseto ultimo della classe in Serie C Girone B, scivola al quinto posto e soprattutto rischia di staccarsi ancora di più dal terzo posto anche se il Cesena domani giocherà contro la Reggiana seconda in classifica.

Gli uomini di Volpe giocano un primo tempo a ritmi bassi con problemi in costruzione, anche perché manca il regista Paolucci dall’inzio, e soprattutto vanno sotto al 29’. Il Grosseto passa in vantaggio con Nocciolini che scatta in profondità e batte Borra in uscita.

L’Entella esce dagli spogliatoi per il secondo posto non nel migliore dei modi e lo si capisce dopo appena due minuti quando Raimo colpisce la traversa che salva Borra. Una piccola scossa arriva un minuto dopo con la girata di Magrassi fuori di poco. Dieci minuti dopo arriva anche il tentativo di Merkaj che si perde fuori di poco. I chiavaresi non solo non riescono a pareggiare, ma rischiano di capitolare ancora perché Raimo ci prova ancora e scheggia il palo. Nel finale la palla buona capita a Meazzi ma Barosi allunga la mano e ci arriva compiendo un grande intervento.

Il mal di trasferta continua a perseguitare l’Entella che nelle ultime quattro uscite lontano dal Comunale ha perso con Lucchese, Vis Pesaro e Grosseto e pareggiato con Imolese.