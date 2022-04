Lavagnese, vittoria all'ultimo respiro con Gozzano e aggancio all'Imperia

La Lavagnese è più viva che mai e dopo una lunga rincorsa è di nuovo pienamente in corsa per i playout. nel girone A di Serie D. I bianconeri oggi nel turno infrasettimanale vincono in trasferta contro il Gozzano 1-0 e approfittano dell'ennesimo stop dell'Imperia, sconfitto dal Casale, agganciando la compagine corregionale al terzultimo posto. Ora entrambe hanno 29 punti e si giocheranno in un minicampionato di tre partite l'ultimo piazzamento che vale i playout, chi lo raggiungerà potrà continuare a sperare, l'altra sarà retrocessa direttamente.

La gara di oggi parte subito con un brivido per gli ospiti che al quarto minuto rischiano grosso sul tiro di Sangiorgio. Poi doppia conclusione nel giro di pochi minuti di Gassama e Lombardi, entrambi però sbagliano la mira. Nel finale occasione di mettersi in mostra per i due portieri che fermano i tentativi di Cozzari e Rovido.

Nel secondo tempo la partita non regala molte emozioni anche perché i cambi spezzano e non poco il ritmo. Nel finale però arriva il guizzo che rilancia le ambizioni salvezza della Lavagnese, è l'88' quando Casagrande egna la rete dello 0-1, un soffio forte e deciso sulla fiamma della speranza per i suoi.

Domenica la prima delle tre finali per entrare ai playout, la Lavagnese ospiterà il Chieri, formazione al momento settima e a quattro punti dalla zona playoff. L'Imperia, arrivata alla quinta sconfitta consecutiva, se la vedrà con il Pont Donnaz in trasferta, la squadra della Valle d'Aosta è quattordicesima a 44 punti e non può sbagliare se non vuole rischiare di finire ai playout.