Golfo Paradiso, arriva la prima conferma in vista dell'Ecellenza

Il Golfo Paradiso è in Eccellenza ormai da un po' dopo aver vinto con una cavalcata brillante il girone B di Promozione. La capolista, che ieri è caduta contro la Caperanese per la prima volta sul campo, l'altra sconfitta stagionale è arrivata a tavolino, può già quindi pensare al futuro e lo sta facendo con ampio anticipo.

La neopromossa nel massimo campionato di calcio regionale ha infatti ufficializzato sui propri social una conferma: "Nonostante l'infortunio accorso nella gara di ieri Freddy “Marmo” Vagge ed il Golfo saranno ancora insieme fino al 30 giugno 2024. La società è orgogliosa di proseguire insieme a Freddy il percorso che ha portato il Golfo alla storica promozione nel campionato di Eccellenza. Nella stagione in corso Vagge si è confermato come punto di riferimento, sia dentro che fuori dal campo. Auguriamo a Freddy un presto rientro in squadra!".

La prima mossa è stata fatta, altre ne seguiranno per rendere il Golfo Paradiso sempre più competitivo.