Il Golfo Paradiso resta in vetta dopo il successo con l’Ortonovo

Tre punti per continuare a correre in solitaria in vetta nella classifica del campionato di Promozione, Girone B. Punta all’Eccellenza il Golfo Paradiso e non sbaglia più un colpo grazie ad una difesa di ferro uscita imbattuta anche dal match contro l’Ortonovo. La capolista ha 41 punti a più due sul Forza e Coraggio e a più quattro sulla Sammargheritese, distanze che potrebbero allungarsi visto che domenica prossima ci sarà proprio la sfida tra la seconda e la terza della classe.

Ieri il Golfo Paradiso ha avuto la meglio senza troppe difficoltà dell’Ortonovo vincendo in casa per 2-0 sulla penultima in classifica che rischia di vedersi recuperare altri punti dal Valdivara 5 Terre nel finale di torneo.

La prima della classe domina il gioco fin dalle prime battute, ma ci mette un po’ prima di passare in vantaggio. E’il 40’ quando Foppiano crossa per Busi che deve solo spingere il pallone in rete. Un gol che è una liberazione. Nella ripresa il copione non cambia e così la trete che suggella il successo arriva solo nel finale, al 90 con il rigore trasformato da Marco Zucca.