Promozione girone B, Golfo Paradiso sempre più primo: si arrende anche il Bogliasco

Il Golfo Paradiso vola sempre più in testa nel girone A di Promozione e dopo la vittoria nel big match di domenica scorsa contro la Sammargheritese, oggi batte il Bogliasco e aprofitta dei risultati degli altri campi. Il Forza e Coraggio perde con il Real Fieschi, la Sammargheritese si ferma sul 2-2 con la Goliardicapolis, e così la capolista è a più tre sulla seconda e a più cinque sulla terza. Il Bogliasco resta invece in corsa per i playoff con i suoi 36 punti, tre in meno del Don Bosco Spezia e quattro del Follo San Martino.

La cronaca di Golfo Paradiso-Bogliasco 2-1

Il primo tempo non regala troppe emozioni e soprattutto si corre sui binari dell'equilibrio visto che la frazione si conclude con lo 0-0. Nella ripresa invece il match esplode letteralmente: al 47' padroni di casa in vantaggio con Costa, un minuto dopo rigore per il Bogliasco e Pintus trasforma. Le emozioni però non solo racchiuse in un minuto il gol che decide il match arriva infatti a un quarto d'ora dal termine con Massaro che ancora dagli undici metri segnala rete da tre punti. Domenica prossima trasferta difficile per la capolista contro il Don Boco Spezia, Il Bogliasco invece se la vedrà con la Goliardicapolis, terzultima.