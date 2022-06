Tris di acquisti per il Golfo Paradiso

Il Golfo Paradiso inizia a fare sul serio. Dopo una stagione di altissimo livello in cui ha raggiunto la finale playoff di Promozione, la società ha deciso di rinforzarsi ancora per provare l'anno prossimo a fare ancora meglio. Sui propri profili social è arrivato l'annuncio dell'acquisto di tre nuovi calciatori Federico Vagge, Emanuele Brtolini e Matteo Aprile. Tre volti nuovi per mister Foppiano che li inserirà fin da subito in un gruppo che ha già dato ampie garanzie nella scorsa annata.

Il miglioramento della rosa va di pari passo con quello a livello dirigenziale, pochi giorni fa infatti è arrivato Francesco Invernizi nuovo direttore responsabile del settore giovanile. Si muove quindi su due binari il Golfo Paradiso, una prima squadra competitiva e il progetto più a lungo termine sui propri giovani per garaantirsi un futuro brillante fatto di senso si appartenenza e talento.