'Giù le mani dalla Sampdoria', la protesta dei tifosi al Giro d'Italia

'Giù le mani dalla Sampdoria'. Lo striscione, accompagnato dal coro, che da diverso tempo viene mostrato dai tifosi allo stadio è comparso anche durante la tappa del Giro d'Italia Camaiore-Tortona, nella giornata di mercoledì 17 maggio 2023.

Lo striscione, all'altezza del passo Castagnola, è stato ripreso dalle telecamere ed è andato in onda sulla Rai, l'obiettivo dei tifosi è da tempo quello di far arrivare alla ribalta nazionale la difficile situazione societaria con il rischio concreto di fallimento di una delle società più importanti del panorama calcistico italiano.

Sono giorni decisivi per il salvataggio della Sampdoria in vista dell'assemblea degli azionisti prevista per i prossimi 26 e 29 maggio: "Aumento di capitale o ristrutturazione impossibile" era il messaggio che accompagnava la convocazione da parte del cda. Proseguono le grandi manovre tra ristrutturazione del debito e potenziali investitori, in pole c'è sempre Alessandro Barnaba, più defilati Raffaele Mincione di Wrm Group e Massimo Zanetti, nome nuovo il proprietario del Leeds (in uscita) Andrea Radrizzani.