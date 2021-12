Giambarresi carica il Baiardo: “Grande gruppo, a Busalla vogliamo fare bene”

Tre gol in campionato e doppietta nell’ultima gara. Giambarressi è qualcosa di più di un difensore per il Baiardo che nelll’ultima giornata del campionato di Eccellenza, girone B ha schiacciato il Cadimare 4-0. Due delle reti sono arrivate grazie a questo difensore goleador che è sempre più importante per i genovesi.

L’intervista a Marco Giambarresi del Baiardo

Dopo la doppietta il giocatore ha parlato sui canali social del Baiardo, partendo ovviamente delle ultime reti messe a sgeno: “Sono molto contento per i goal, non ho un numero o un record da battere, vedremo se da qui alla fine ne verranno altri”. Per il difensore i gol non sono la cosa più importante, per questo la sua analisi si sposta poi sul match disputato domenica scorsa “Abbiamo affrontato la partita da grande squadra, sotto tutti i punti di vista. E’ stato molto importante non subire reti, anche perché questa gare sembrano le più facile, ma così non è”.

Dopo un periodo di flessione il Baiardo è tornato a volare e grazie al pari tra Rapallo e Fezzanese dell’ultimo turno adesso è di nuovo a contatto con la coppia di testa: “Siamo un bel gruppo – spiega Giambarresi - ci divertiamo molto, si lavora con il sorriso ma sempre seriamente, penso sia questo il segreto per ottenere dei risultati positivi”. Prossimo test domenica contro il Busalla: “Sarà una trafserta difficile, ma ormai saranno tutte partite da giocare al 300%. Andremo a Busalla con la voglia di far bene e dando il massimo, ma questo lo faremo ogni partita da qui alla fine”.