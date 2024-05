Genoa-Bologna, doppia assenza per la sfida di Marassi

Lo stadio Ferrari si prepara per l'ultima festa rossoblu della stagione. Genoa-Bologna è infatti la giornata che chiude il cammino del Grifone in questa serie A e lo stadio di Marassi si vestirà per la festa, si va verso il tutto esaurito per il giusto tributo alla migliore neopromossa d'Europa con Gilardino che prova a superare Gasperini nel primo anno di massimo campionato sulla panchina dei genovesi.

Genoa-Bologna, le ultime notizie su infortunati e squalificati

Buone notizie per i padroni di casa che dovrebbero presentarsi al gran completo per l'ultima di campionato. Malinovskyi è rientrato con la Roma al pari di Vitinha, entrambi hanno giocato uno spezzone di gara, a disposizione ci sarà anche Bani, il centrale che è stato assente per tutto l'ultimo mese di campionato.

Probabile che possa essere della gara anche Messias che sembra aver smaltito il quarto infortuno stagionale. Al momento la sua presenza è ancora a rischio ma le sensazioni sono positive, anche perché fin dalla sfida con il Sassuolo le sue condizioni sono in netto miglioramento.

Due invece saranno gli assenti del Bologna e sono due giocatori chiave nello scacchiere della squadra di Thiago Motta. Non ci sarà infatti il centravanti Zirkzee colpito da un problema muscolare che gli ha fatto chiudere in anticipo il suo splendido campionato. Fuori dai giochi e ancora per diversi mesi il talentino Ferguson, lo scozzese si è rotto i legamenti del ginocchio e no rientrerà prima di inverno inoltrato.