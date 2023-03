Genoa Women, una vittoria per capitan Abate

Una giornata di forte emozioni al Gambino quella in cui il Genoa batte l'Arezzo femminile 2-1 e continua il suo campionato nela zona centrale della classifica di Serie B. Le ragazze di Filippini battono 2-1 le toscane grazie al gol iniziale di Bargi con gran stacco di testa in area e alla staffilata di Bettalli a un quarto d'ora dal termine utile per sbloccare il risultato dopo il pari toscano di Bassano.

E'una vittoria bella e convincente per le rossoblu con dedica per il capitano Giada Abate. La guida delle liguri in campo e fuori è stata fermata da un brutto infortunio al ginocchio che la costringerà all'operazione a sei mesi di stop. Campionato finito per lei ma solo in campo perché le compagne l'avranno sempre al proprio fianco. Ieri Giada era sugli spalti del Gambino a prendersi le meritate dimostrazioni di affetto delle compagne, dopo il primo gol Bargi si è fatta consegnare la maglia numero 5 di Abate ed è andata con tutte le compagne proprio a cercare il suo capitano per esultare insieme. Poi alla fine della gara è arrivato anche lo striscione "Sei il nostro capitano continua ad indicarci la rotta, ti aspettiamo" tenuto in mezzo al rettangolo verde da tutta la squadra. Giada Abate, emozionata e con le lacrime agli occhi, dopo la foto di rito, è stata stretta da un lungo abbraccio dalle "sue" ragazze. Sarà una strada lunga, ma il capitano avrà al fianco tutte le sue compagne per tornare più forte di prima.