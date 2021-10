Genova Calcio-Ventimiglia: il giudice sportivo assegna il 3-0 a tavolino

E’ arrivata oggi la decisione del giudice sportivo sulla sfida Genova Calcio-Ventimiglia del 26 settembre non giocata per il ritardo dei frontalieri.

Il ritardo cosa caro al Ventimiglia. La società del ponente ligure il 26 settembre non ha disputato la gara contro la Genova Calcio perché è arrivata in ritardo al campo di gioco a seguito di una coda in autostrada.

Oggi il giudice sportivo si è espresso sul ricorso presentato dal Ventimiglia assegnando il 3-0 a tavolino alla Genova Calcio e infliggendo anche un punto di penalizzazione in classifica agli ospiti. Inoltre sono arrivati 300 euro di multa e l’inibizione al dirigente acompagnatore Fabio Raco fino al 21 ottobre.

Le motivazioni della stangata

La motivazioni di questa pesante sentenza sono state pubblicate oggi sul sito ufficiale del Comitato Regionale Liguria. Il Ventimiglia aveva presentato una documentazione per chiedere il ritardo per forza maggiore, ma il giudice sportivo ha decretato che “non ricorrono i presupposti” e che la società è “stata negligente nella pianificazione della trasferta”.

Nella sentenza sono segnalate delle differenze di orario tra quanto comunicato dai frontalieri e quanto accaduto realmente, insomma il ritardo costa carissimo alla squadra che avrà un punto in meno in classifica e una sconfitta in più. La Genova Calcio cresta così a quattro punti in classifica, mentre il Ventimiglia scende da sette a sei.