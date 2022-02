La Genova Calcio batte il Varazze e torna in testa alla classifica

Giornata di recuperi in Eccellenza, girone A, e la Genova Calcio si fa un bel regalo di metà settimana. I ragazzi di Maisano battono 1-0 il Varazze Don Bosco e operano il sorpasso sull’Albenga, ora sono primi con un punto di vantaggio sulla seconda della classe.

Partita vivace quella di questa sera tra due squadre che giocano a viso aperto nonostante il largo gap in graduatoria. La Genova Calcio è nelle prime posizioni e ha trentuno punti quando l’arbitro fischia l’inizio, ma diventeranno 34 alla fine. Il Varazze Don Bosco invece di punti ne ha 18, è nelle zone basse della classifica ma non parte per nulla come uno sparring partner.

Alla fine a decidere il match è l’incornata di Lupi al nono minuto del secondo tempo dopo una bella azione di Amirante. Basta e avanza alla Genova Calcio che sale in testa alla classifica e si tiene alle spalle oltre all’Albenga anche la Cairese, vincente oggi nel recupero con il Pietra Ligure 2-1 in trasferta. I padroni di casa passano in vantaggio con Insolito, ma gli ospiti nella ripresa prima pareggiano con Saviozzi su rigore e poi passano all’ultimo minuto con la frete di Prato.