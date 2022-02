Genova Calcio, vittoria di misura sul Pietra Ligure

Genova Calcio ai playoff, Pietra Ligure ai playout. Il verdetto del match di oggi nel girone A di Eccellenza è questo e arriva dopo che i biancorossi vincono lo scontro diretto 1-0 lanciandosi al secondo posto in classifica, ormai troppo lontano dagli avversari di giornata.

A inizio gara sono però gli ospiti a provare a passare con Balla che spedisce alto da buona posizione, poi ci prova Tona, ma è la Genova Calcio a prendersi il vantaggio al 44’ con Ilardo che approfitta del tocco di Morando per infilarsi tra le maglie avversarie e trova la deviazione giusta.

Nel secondo tempo i padroni di casa si rendono pericolosi dopo appena quattro minuti con Lupi, il Pietra risponde al 60’ con Rovere e la sua conclusione sprocata da un avversario, mentre tre minuti più tardi è un super Brina a dire no a Genta. La sfida continua con tanti capovolgimenti di fronte come quello che permette a Bruzzone di liberarsi al tiro da posizione allettante ma senza centrare il bersaglio grosso. Finisce così 1-0 per la Genova Calcio che si giocherà la possibilità di conquistare la promozione mentre il Pietra Ligure lotterà per non retrocedere e ha tutte le carte in regola per rimanere in Eccellenza.