Genova Calcio e Molassana in festa

C'è aria di festa nel calcio dilettanti a Genova, soprattutto in due piazze importanti che grazie ai risultati di domenica tagliano due traguardi di alto livello.

Il Molassana vola infatti in Eccellenza dopo il playoff di Promozione. La formazione rossoblu batte 3-1 la Caperanese prendendo il volo nel secondo tempo. La formazione di casa infatti passa in vantaggio con Costa al 25', ma viene ripreso due minuti più tardi dal pari di Garrasi. L'equilibrio viene spezzato nella ripresa da Traverso, poi Mereto mette il punto esclamativo su una vittoria che vale una stagione intera.

Nel mondo femminile vola in Serie C la Genova Calcio, con il verdetto che è arrivato ieri ma quasi tutto era stato fatto nei mesi precedenti. Le ragazze del capoluogo ligure dominano il campionato di Eccellenza senza perdere nemmeno una partita e mettendo a referto ben 14 vittorie, compresa quella di ieri che fa stappare lo champagne, in fresco da tempo. La festa è doppia in casa Genova Calcio perché questo grande gruppo non solo ha centrato promozione ma qualche mese fa aveva vinto la Coppa Italia.