Cappannelli lascia la Genova Calcio

E' arrivata al capolinea la lunga storia d'amore tra la Genova Calcio e Marco Cappannelli. Il centrocampista dice addio con una lettera su Facebook alla società in cui è stato pilastro nel cuore del campo per cinque lunghe stagioni. I genovesi, che nell'ultima stagione hanno partecipato ai playoff di Eccellenza, senza però riuscire a fare il grande salto in Serie D, ora dovranno cercare un sostituto all'altezza, impresa di certo non facile.

Questo il saluto del giocatore alla società: "Come ha ben detto un caro mio amico Bomber, le cose hanno un inizio e una fine… dopo 5 stagioni complessive lascio A.S.D Genova Calcio, abbiamo condiviso e costruito momenti meravigliosi, dentro e fuori dal campo. Ci siamo dati tanto…

Ringrazio tutti a partire dai mitici magazzinieri, presidente, direttori, dirigenti, mister e compagni di viaggio. Avrei mille foto e video da postare ma ne basta una.

Ora cuore e testa alla prossima sfida che verrà, da affrontare sempre con serietà, sorriso e tanto entusiasmo".