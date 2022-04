Gol e spettacolo tra Genova Calcio e Campomorone Sant'Olcese

Quattro gol e un punto a testa che sicuramente serve più al Campomorone Sant'Olcese. Gli ospiti infatti grazie al 2-2 di oggi restano al terzo posto nei playoff di Eccellenza a meno quattro dalla Fezzanese e a meno due dal Rapallo Rivarolese. I genovesi invece con i loro cinque punti sono terzultimi in classifica e sembrano esser davvero troppo lontani dai primi due posti che valgono la possibilità di salire in Serie D

La sfida, come detto, è bella spettacolare, fin dalle prime battute, al 2' Righetti tutto solo si divora il vantaggio, poi è Parodi ad avere l'occasione giusta ma non la sfrutta. La Genova Calcio va ancora più vicina al gol ancora con Parodi ma questa volta è il palo a fermare la conclusione del giocatore. Occasionissima anche per il Campomorone al 40' con Provenzano che non riesce a trasformare il rigore, parato da Brina. Gol sbagliato, gol subito dice una legge del calcio che ancora una volta dalla teoria diventa pratica, è il 42' quando Parodi questa volta non sbaglia sull'assist di Pittaluga.

La Genova Calcio trova poi il raddoppio a inizia ripresa con il solito Parodi, sembra finita ma così non è. Passano solo due minuti e Provenzano in mischia riapre tutto, al 77' Campomorone vicino al pari con De Martini, ma la rimonta sta per diventare realtà lo stesso. Al 90' segna infatti Maggi in un finale infuocato perché un minuto dopo Parodi cade in area, ma l'arbitro non ravvisa gli estremi per il rigore.

Domenica prossima il Campomorone scenderà in campo con il Canaletto sconfitto oggi dal Rapallo, mentre per la Genova Calcio ci sarà la sfida con il Taggia.