Genova Calcio, l'ottavo colpo di mercato è brasiliano

Un argentino, un portoghese e ora un brasiliano. La Genova Calcio si rinforza e lo fa guardando in tutte le direzioni, al momentono sono otto i nuovi calciatori della formazione genovese: Jacopo Lupi, l'argentino Matias Guiffrey, Alessandro Basso, Paolo Parente, Matteo Bascino, Jonathan Bigini, il portoghese Marcio Fernandes e ora il brasiliano Junior.

Il colpo carioca è stato annunciato dal club con questa nota: "Dopo l’annuncio delle scorse ore dell’attaccante portoghese Fernandes, L'ASD Genova Calcio è lieta ufficializzare un altro arrivo di caratura internazionale: nella stagione 2024-2025 vestirà la maglia biancorossa il talentuoso centrocampista brasiliano Valdemir Cariolano Ribeiro Junior.

Centrocampista di grande qualità, detto Juniro, è nato in Brasile nel 1995 e possiede anche la cittadinanza spagnola.

Junior è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Flamengo negli in cui stato convocato più volte nella Nazionale brasiliana Under 15 e Under 17, ha poi proseguito la carriera in Spagna, per un anno in Serie B spagnola con lo Xerez CD e successivamente in altre squadre di serie C e D. Ha giocato, tra le altre, anche in Germania e Grecia.