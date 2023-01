La Genova Calcio spreca e il Busalla la riprende nel finale

Squadra in casa

Squadra in casa Genova Calcio

Bella gara tra Genova Calcio e Busalla con i padroni di casa che sciupano anche un rigore e alla fine vengono fermati sull'1-1 dal Busalla. I biancorossi raggiungono quota 30 punti in Eccellenza e inseguono ancora il secondo posto di proprietà al momento della Lavagnese a 35. Per il Busalla un punto importante per restare a più quattro sul Taggia e quindi sulla zona playout.

Genova Calcio-Busalla 1-1, cronaca e gol

La gara parte subito a ritmi alti con una occasione per parte e un tanti capovolgimenti di fronte. Le due squadre si fronteggiano a viso aperto e al 41' è il Busalla ad avere una nuova occasione per passare in vantaggio con Cotelessa che spara alto da buona posizione.

Nella seconda frazione la gara decolla anche sotto porta. La Genova Calcio al 56' ha la più ghiotta delle possibilità con il rigore concesso per fallo su Diakhate ma Biggi è bravo a respingere il tentativo di Parodi. Passano una decina di minuti e questa volta i padroni di casa passano: Diakhate pesca Gnecchi sul secondo palo, la conclusione è forte, un difensore del Busalla respinge ma per l'arbitro la palla ha varcato la linea.

La gara scorre senza più molte emozioni fino a quando non si arriva a quattro minuti dal termine con il Busalla che riesce ad agguantare il pareggio grazie ad una gran botta da fuori di Cilia che fulmina il portiere avversario.