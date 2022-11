La Genova Calcio domina il Baiardo, Dotto e Kovacs in coro: "Vittoria importante"

Genova Calcio show contro il Baiardo. I biancorossi vincono 5-2, vanno subito in vantaggio nel primo tempo con Dotto e Gnecchi, e poi chiudono i conti a inizio ripresa ancora con Dotto e con Parodi su rigore. Il Baiardo prova a rientrare con la massima punizione di Battaglia e il gol di Romei ma nel finale Lepera chiude i giochi.

Al termine della gara parla Dotto sui social della società biancorossa, ora quinta in classifica e in piena lotta per i playout: "Prima doppietta in carriera, l'importate era vincere sono contentissimo della prestazione della squadra. Abbiamo dominato ed è frutto degli allenamenti durante la settimana. Dobiamo continuare così, domenica giochiamo a Rapallo dovremo prepararla bene, andiamo per vincere".

Nel dopo gara le prime parole di Kovacs ragazzo ungherese che ha esordito oggi con la Genova Calcio: "Abbiamo giocato molto bene, la vittoria è stata meritata, sono molto grato ala società per avermi aiutato, ho fatto la mia prima partita della stagione, lavoro forte e spero che continueremo a vincere".

Per il Baiardo sconfitta bruciante che conferma la squadra nel gruppo delle terzultime a 11 punti.