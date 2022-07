Genoa: ufficiale Yalcin, attaccante turco ex Besiktas e Lecce

Nuovo acquisto per il Genoa, la società ha ufficializzato l'arrivo di Güven Yalçin, attaccante turco nato a Düsseldorf il 18 gennaio 1999.

Attaccante centrale che può agire anche come seconda punta, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Besiktas segnando 6 gol in 30 partite e conquistando la supercoppa, nel 2021 in Italia ha giocato con il Lecce in Serie B, 11 presenze tra campionato e playoff e zero reti. Era arrivato proprio dal Besiktas, complessivamente con le Aquile Nere ha collezionato 98 gettoni di presenza e segnato 20 gol tra campionato e coppe.

Nell'estate del 2019 è stato indicato dall'Uefa come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Yalçin è già stato aggregato alla squadra nel ritiro di Bad Häring, vanta anche tre presenze con la nazionale turca.