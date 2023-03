Genoa Women show con la Sassari Torres

Il Genoa Women batte 4-1 la Sassari Torres e chiude virtualmente la questione salvezza salendo a 11 punti sulla zona retrocessione. Il gap in graduatoria è importante ma non è solo questo a rendere la missione quasi compiuta, sono infatti sei i risultati utili consecutivi della squadra rossoblu che grazie agli innesti di gennaio ha molto di più rispetto alla concorrenza.

Genoa Women-Sassari Torres 4-1, gol e cronaca

A dimostrarlo c'è proprio la sfida con la Sassari Torres che ha 14 punti ed in piena lotta salvezza. Le ospiti infatti vanno in vantaggio al quarto d'ora della gara di Arenzano grazie al contropiede chiuso da Macera, ma il Genoa dopo appena due minuti pareggia i conti con Costi. Poco dopo arriva l'autorete di Crespi che vale il vantaggio e al 22' il Grifone già chiude i conti ancora con Bargi che deposita in rete il pallone respinto dal portoere avversario su conclusione di Millqvist.

In pochi minuti il Genoa ribalta la gara e la mette in ghiaccio, nella ripresa la Sassari Torres prova a rientrare in partita, ma si scopre e nel finale subisce anche la quarta rete ancora con Bargi che che prima salta il poriere e poi infila la palla in rete.