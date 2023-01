Il Genoa Women torna alla vittoria contro il San Marino Academy

Il Genoa Women trova i primi tre punti della gestione Filippini. Il nuovo allenatore con una squadra rivoluzionata dal mercato cancella la sconfitta con il Verona di domenica scorsa e torna a far volare il Grifone che oggi batte 2-1 il San Marino Academy, ritrova il successo dopo quattro giornate senza vittorie, ed esce dalla zona retrocessione in Serie B femminile andando a quota 11 punti a più uno sulla Sassari Torres appena superata in classifica.

Genoa Women-San Marino Academy 2-1: gol e cronaca

Una giornata importante quindi per le ragazze del Genoa che iniziano subito a martellare, al 4' ci provano con Bargi e al 19' falliscono una grande occasione con Bloch. La sfida quindi non si sblocca nella prima frazione, ma nella seconda esplode.

La pressione delle rossoblu continua con tre buone opportunità e culmina con la rete del vantaggio del 64', questa volta Bloch non sbaglia e mette in rete su azione da calcio d'angolo. Il vantaggio dura poco, passano infatti otto minuti e Brambilla supera Macera per l'1-1- Il Genoa a questo punto però non ci sta, merita di più e si va a prendere i tre punti quando il cronometro segna il minuto 78, è Bargi a firmare il successo rossoblu.