Il Genoa Women ha scelto il nuovo allenatore

Dopo l'esperienza con Filippini, il Genoa cambia in panchina e si affida a Fossati. L'annuncio arriva oggi tramite il sito ufficiale rossoblu: "La direttrice dell’area femminile, Marta Carissimi, ha ufficializzato la scelta del nuovo tecnico, Fabio Fossati, per il prossimo campionato di Serie B. In perfezionamento le mire di mercato per consolidare la rosa, a partire dai rinnovi, già messi nero su bianco, di alcune calciatrici fidelizzate al percorso di crescita".

Fossati nuovo allenatore del Genoa Women

In un post su Instagram il club racconta in breve la carriera del neo tecnico: "Ex allenatore di Livorno, Vado, Sestri Levante, tra le altre, nella stagione 2017/18 è stato protagonista della storica promozione dell’Albissola in Serie C. Dal 1º luglio guiderà la prima squadra femminile rossoblù". A lui il compito di continuare il processo di crescita del Genoa femminile che giocherà ancora il campionato di Serie B. L'anno scorso la formazione allenata da Filippini ha chiuso al settimo posto con 42 punti figli di 12 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte.