Il Genoa Women riceve il Napoli secondo in classifica

Domenica alle 11,30 al Gambino il Genoa si troverà davanti uno degli avversari più forti nel cammino nel primo campionato di Serie B della sua storia. Ad Arenzano arriva infatti il Napoli, retrocesso l'anno scorso e lanciato verso un possibile immediato ritorno in A. Le campane infatti sono solo a meno due dalla Lazio capolista e in questo momento sarebbero qualificate al playoff contro la penultima del massimo campionato.

Le rossoblu quindi dovranno compiere una vera e propria impresa in un momento non facile dela stagione. Le ragazze di Filippini infatti hanno perso tutte le ultime tre gare contro Trento 1-0, Cittadella 1-0 e Chievo Verona 2-1. L'ultimo successo è quindi di un mese fa, il 2-1 con l'Arezzo. La marcia comunque non ha messo in difficoltà il Genoa in classifica con le genovesi che sono sempre ben lontane dalla zona retrocessione.

Genoa Women-Napoli Women in diretta streaming

La sfida del Gambino di domenica alle 11,30 sarà trasmesaa in diretta tv e streaming su Eleven Sport in maniera totalmente gratuita. Da qualche mese il canale è visibile anche su DAZN.