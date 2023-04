Il Genoa Women si arrende al Napoli

Troppo Napoli per il Genoa e alla fine le campane si impongono per 5-2 sul campo di Arenzano. Per le rossoblu è la quarta sconfitta di fila in Serie B femminile per le rossoblu che comunque restano ben al di sopra della zona salvezza.

Genoa Women-Napoli Women 5-2 cronaca e gol

Parte forte il Napoli che al 14' colpisce un palo con Pinna poi è fortunato a segnare l'1-0 con un cross di Dulcic che sospinto da vento si insacca alle spalle di Macera per il vantaggio azzurro. Alla mezz’ora pareggio Genoa con Bloch che da rimessa laterale sfrutta tutta la sua prestanza fisica per girare il pallone alle spalle di Copetti che aveva quasi indirizzato fuori la respinta. Subito dopo il Napoli si riporta avanti con Pinna servita di tacco da del Estal dopo una bella imbucata di Veritti. Appena prima del duplice fischio, Bargi pareggia di testa su gran cross di Bloch che ha offerto alla compagna un cioccolatino da scartare.

Napoli di nuovo avanti in avvio di ripresa con l’autorete di Lucafo dopo una giocata di qualità di Pinna per del Estal ed il tiro di quest’ultima, respinto dal portiere, che carambola sul difensore di casa per poi finire in rete. Il poker lo cala capitan Di Marino di testa su azione d’angolo dopo un cross al bacio di Seghir. Poco dopo l’altra neo-entrata Gomes si procura ed trasforma il rigore del definitivo 2-5 con una giocata sontuosa conclusa con il penalty della portoghese che sigla il suo gol numero 21.

Il tabellino

MARCATORI: Dulcic 19’, Bloch 31’, Pinna 33’, Bargi 45’ p.t., aut. Lucafo 7’, Di Marino 25’, Gomes 30’ s.t.

GENOA (4-4-1-1) Macera; Oliva, Lucafo, Hellstrom, Monetini; Millquist, Betalli, Smith, Campora; Bargi, Jorgensen (Orlando, Parnoffi, Fernandez, Crivelli, Perna, Orlando, Spotorno, Rossi, Costi) All.: Filippini

NAPOLI FEMMINILE (4-3-1-2) Copetti; Dulcic (dal 36’ s.t. Toomey), Di Marino (dal 36’ s.t. Di Bari), Veritti (dal 40’ s.t. Nozzi), De Sanctis; Giacobbo, Mauri, Sara Tui; Tamborini (dal 14’ s.t. Seghir); Pinna (dal 14’ s.t. Gomes), del Estal (Tasselli, Franco, Nozzi, Puglisi, Ferrandi). All.: Seno

ARBITRO: Nigro di Prato (Tranchida-Raimo)

Note: giornata primaverile, terreno sintetico. Spettatori 200 circa. Amm.: Bloch (G), Sara Tui (N). Rec.: 1’ p.t., 4’ s.t.