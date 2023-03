Il Genoa Women perde capitan Abate fino a fine stagione

Brutta tegola per il Genoa Women che ha visto infortunarsi gravemente il capitano Giada Abate. La società in una nota sui social ha scritto: "Gli esami strumentali svolti dalla calciatrice Giada Abate nella giornata di ieri hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni la giocatrice verrà sottoposta a ulteriori valutazioni ortopediche e successivo intervento chirurgico. Ti aspettiamo presto in campo, capitana".

Brutto infortunio per Abate del Genoa Women

Un responso impietoso per la calciatrice che dovrà stare lontana dai campi fino a fine stagione e spera di ripresentarsi in campo all'inizio della prossima, solitamente per questo tipo di infortuni si resta ai box per circa sei mesi.

Il Genoa perde quindi il suo capitano per il resto di una stagione che, iniziata in maniera difficile, oggi è decisamente brillante. Il mercato di gennaio ha portato giocatrici di esperienza e qualità che hanno trascinato la formazione ben lontana dalla zona retrocessone. La salvezza è dietro l'angolo e non era così scontata visto che è il primo campionato di Serie B della storia per le ragazze rossoblu.