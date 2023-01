Genoa Women, rinforzo a centrocampo per Filippini

Una vera e propria rivoluzione, il Genoa Women sta cambiando faccia in queste settimane sia in campo che fuori. L'arrivo di Marta Carissimi come Responsabiìle dell'area tecnica è stato il via libera per il restyling che ha coinvolto la panchina, con l'esonero di Oneto e l'arrivo di Filippini, e poi il campo.

Sono infatti già quattro gli acquisti del Grifone che domenica 15 gennaio contro l'Hellas Verona scenderà sul rettangolo verde con una formazione per ben diversa rispetto a quella che ha fermato la Ternana nell'ultimo turno del 2022.

Dopo il terzino Eleonora Oliva, il bomber Fabiana Costi e la svedese Ella Smith Ygfeldt, il Grifone pesca ancora in terra scandinava e annuncia l'acquisto di Julia Hellstrom, centrocampista mancina proveniente dal Jitex Molndal di 25 anni. Un rinforzo in mediana quindi per Antonio Filippini che con i nuovi innesti dovrà cercare di uscire il prima possibile dalla zona retrocessione, il Grifone al momento è penultimo a 8 punti a sola una lunghezza dalla Torres quartultima e nona, il traguardo è a portata di mano e le rossoblu non vogliono fallire.