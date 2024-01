Il Genoa Women ha ripreso il ritmo

Il periodo difficile sembra essere definitivamente alle spalle per il Genoa Women che nel campionato di Serie B dopo aver perso tre gare di fila ha rimesso il piede sull'acceleratore vincendo le ultime due gare con Ravenna e Fredoom. Il vantaggio nel primo tempo è arrivato con un’azione corale, rifinita da Acuti e perfezionata da Bargi sotto porta. Nella ripresa il raddoppio in mischia di Bettalli, salita a quota cinque reti e il tris della stessa Bargi, innescata da Parodi, che ha chiuso il match. Con questa doppietta la capo-cannoniera rossoblù, il terminale del gran lavoro delle compagne, si è insediata sul secondo gradino del podio con 10 gol (1 rig), alle spalle della capofila Rognoni dell’Hellas Verona con 12 (1).

Per effetto di questo risultato il Genoa Women, seguito in tribuna dalla direttrice Carissimi e allergico ai pareggi, si è attestato a 27 punti con 9 vittorie e 5 sconfitte. Il percorso di crescita prosegue sulla strada tracciata, con l’obiettivo di ridurre gradualmente il gap con le squadre più competitive in Serie B. Nel prossimo turno le grifonesse affronteranno fuori casa l’impegno con la Res Roma VIII, collocata a 15 punti frutto di 4 successi, 3 pareggi e 7 sconfitte.