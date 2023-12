Il Genoa Women sogna in grande

E' uno show continuo la stagione del Genoa Women, la squadra di Filippini dopo la rivoluzione estiva ci ha messo un po' ad ingranare, ma adesso non si ferma più. Domenica è arrivata la sesta vittoria consecutiva contro il Pavia Academy, una vera e propria dimostrazione di forza: sotto 1-0 colpite da Codecà al 22', le rossoblu hanno ribaltato tutto già prima del duplice fischio con Bargi e la doppietta di Bettalli per il 3-1 finale. La sesta meraviglia arriva dopo quelle con Arezzo, Bologna, Tavagnacco, Brescia e San Marino Academy e fa volare il Grifone a quota 21 punti in nove giornate, a meno tre dalla vetta occupata da Ternana, Lazio e Cesena e con il Parma da scavalcare a quota 22. La prima posizione è l'unica che vale la promozione diretta in Serie A, mentre la seconda fa accedere al play off contro una squadra che già milita nella massima serie.

Il calendario del Genoa Women

Preso lo slancio adesso è il momento di confermarsi e le prossime tre giornate saranno decisive per capire dove il Genoa Women potrà davvero arrivare. Nel prossimo turno ci sarà la sfida alla Ternana, in quello successivo match contro il Cesena, due delle tre capoliste da affrontare una dietro l'altra, ma il tour de force non finirà lì visto che subito dopo sarà sfida al Parma. Saranno due settimane di fuoco, poi la sosta per ricaricare le pile e la gara con le emiliane.

Tre partite per capire dove si può arrivare, senza nessun obbligo, la società punta sul settore femminile, ma sa che la strada è lunga e deve essere costruita passo dopo passo.