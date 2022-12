Genoa Women, arriva il terzo acquisto

La caccia alla salvezza in serie B femminile del Genoa è pronta a ripartire con una squadra rinforzata soprattutto in attacco. Ieri la società ha annunciato sui propri social l'acquisto della svedese Ella Smith Ygfeldt, giocatrice offensiva classe 2002 svedese, pronta a scendere in campo già domenica 15 gennaio quando le rossoblu sfideranno l'Hellas Verona.

Genoa Women, arriva un nuovo bomber

Lo sprint salvezza riparità quindi con almeno tre rinforzi per Oneto che nelle scorse settimane ha accolto il terzino Eleonora Oliva, 24 anni, calcitrice che vanta grande esperienza anche in Serie A nonostante la giovane età. Il secondo colpo di mercato è arrivato ancora in attacco, a Genova è approdata Fabiana Costi, bomber classe 1986 che nella massima serie italiana non solo ha giocato e segnato moltissimo, ma ha anche vinto parecchio (3 scudetti e 2 Coppa Italia).

Tre innesti di livello quindi per il Genoa Women che al momento è terzultimo in classifica con otto punti insieme al Trento edè a meno dalla Torres, al momento la prima squadra salva del campionato di Serie B. L'obiettivo è quindi a portata di mano per il Grifone.