La marcia del Genoa Women riparte da Brescia

Squadra in casa Brescia Femminile

La Serie B femminile è pronta a ripartire dopo il weekend di pausa dovuto alle nazionali. Il rinato Genoa di Antonio Filippini domenica 26 febbraio alle 14,30 sfiderà il Brescia per provare a dare continuità al suo super periodo di forma. Il club genovese, infatti, dopo un mercato di primissimo livello e il cambio di allenatore, sono uscite dalla sabbie mobili della zona retrocessione, oggi distante sette punti, grazie ad un filotto di tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare.

Il prossimo avversario sarà il Brescia femminile la cui corsa è decisamente altalenante, due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro. In classifica le lombarde sono a quota ventisette e potrebbero non aver più molti stimoli, troppo lontana la zona alta della graduatoria per essere raggiunta, mentre la salvezza è ormai solo una formalità.

Serie B femminile, Brescia-Genoa in diretta streaming

La gara tra Genoa e Brescia sarà trasmessa in diretta streaming su Elevensport che detiene i diritti di tutte le gare della Serie B femminile e trasmette ogni match in maniera gratuita, senza quindi dove sottoscrivere l'abbonamento ma solo registrandosi alla piattaforma.