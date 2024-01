Genoa, è fatta per Vitinha: cifre e dettagli dell'operazione

Il Genoa ha chiuso l'affare Vitinha secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'attaccante si trasferirà in prestito al Grifone dall'Olympique Marsiglia e domani sarà a Genova. Sono state rivelate anche le cifre dell'affare, la società rossoblu ha in mano il diritto di riscatto del giocatore portoghese per 25 milioni di euro e nel contempo ha ottenuto anche tre milioni di sconto sul riscatto di Malinosvky che sarà a titolo definitivo rossoblu per 7 milioni di euro, non per i dieci decisi in estate.

Chi è Vitinha, nuovo attaccante del Genoa

Vitinha è un colpo di mercato tra i più interessanti dell'intera sessione di gennaio in Italia. In una finestra di trattative senza grandi botti, il Genoa ne ha fatto esplodere uno non da poco visto che il portoghese arriva in Serie A dopo che esattamente un anno fa era stato pagato dal Marsiglia ben 32 milioni di euro al Braga, dove la sua carriera è decollata. Nella formazione lusitana Vitinha si mette in luce già nella squadra B dove a soli 20 anni segna 13 gol in 15 partite, score che gli vale il passaggio in prima squadra immediato con due stagioni tra i "grandi" con un totale di 28 reti tra campionato ed Europa League.

La sua avventura in Francia non ha però fornito la base giusta per il definitivo decollo, Vitinha gioca molto ma segna poco, in una statistica uscita proprio qualche ora fa sui giornali francesi, è addirittura l'attaccante meno pericoloso dell'OM negli ultimi 12 anni. Qualcosa non ha quindi funzionato, come dimostrano i soli 3 gol in 18 gare di Ligue 1 in questa stagione, ma sul talento nessuno discute. Vitinha, a soli 23 anni, ha solo bisogno di ritrovare fiducia e per farlo ha scelto il Genoa.