Genoa, le cifre dell'affare Vitinha: c'è la recompra

Il Genoa punta forte su Vitinha per il futuro. Il club rossoblu, dopo averlo avuto in prestito per sei mesi, ha deciso di acquistare definitivamente l'attaccante portoghese e ha intavolato fin dalle prime battute di questo calciomercato la trattativa con l'Olympique Marsiglia proprietario del cartellino. I francesi, che lo avevano acquistato per oltre 30 milioni dopo l'esplosione nel Braga, non sono riusciti a valorizzarlo, definito in Francia come uno dei più grandi flop dei marsigliesi, a Genova invece si è trovato benissimo e ha spinto per restare.

Vitinha al Genoa, tutte le cifre

Oggi l'affare è andato in porto con cifre molto diverse rispetto a quelle sancite dall'accordo di gennaio quando il diritto di riscatto era fissato a 25 milioni di euro. I dirigenti rossoblu sono riusciti a strappare l'intero cartellino del giocatore a 20 milioni di euro, compresi i bonus, informa tramite i suoi social l'esperto di mercato NIcolò Schira. I buoni rapporti tra le due società e la volontà del giocatore hanno appianato le differenza e già oggi l'attaccante è tornato a Genova per sancire l'accordo.

Vitinha è del Genoa quindi ma l'Olympique Marsiglia non ha voluto perdere completamente il controllo sul giocatore inserendo nella trattativa una recompra da 40 milioni di euro. Quindi per far tornare in Francia il portoghese l'OM dovrà versare al Genoa quella cifra. La sensazione è che in ogni caso il Grifone ne uscirà vincitore. La prima mossa per l'attacco che verrà è quindi fatta, ora bisognerà capire cosa succederà con Gudmundsson e Retegui, mentre si continua a lavorare per il rinnovo di Ekuban. A questo punto il reparto, che perderà Puscas e Coda, entrambi fuori dal progetto al pari di Aramu, potrebbe essere completato con l'acquisto di un vice Retegui, anche se Ankeye spinge e Gilardino lo ha già elogiato più volte.