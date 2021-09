Genoa-Verona, probabili formazioni: Grifone "Usa" all'esordio, biglietti gratis per tutti

Terza gara in una settimana in Serie A. Sabato 25 settembre 2021 alle 20:45 si gioca Genoa-Verona, match valido per la sesta giornata di campionato. La nuova proprietà americana del Grifone ha deciso di regalare i biglietti per accedere allo stadio Luigi Ferraris come ringraziamento per la calorosa accoglienza da parte dei tifosi, ovviamente rispettando i limiti della capienza indicata dalle normative per la lotta al covid. Cerca continuità la formazione di Ballardini dopo il pareggio con il Bologna mentre gli scaligeri dopo l'esonero di Di Francesco e l'arrivo di Tudor hanno conquistato 4 punti vincendo 3-2 con la Roma e pareggiando 2-2 con la Salernitana.

QUI GENOA. Entusiasmo alle stelle tra i tifosi per il passaggio della proprietà da Enrico Preziosi al fondo 777 Partners mentre a Pegli Ballardini prepara una sfida importante per il proseguo del campionato. Out i soliti Sturaro ed Ekuban, qualche problema fisico anche per Biraschi mentre Caicedo sta recuperando dall'affaticameno al flessore, ma difficilmente sarà della gara. Ballottaggio in attacco tra Pandev e Kallon mentre Fares ed Hernani sembrano in vantaggio su Sabelli e Touré.

QUI VERONA. La svolta è arrivata con il cambio di allenatore, anche se contro la Salernitana gli scaligeri si sono fatti rimontare due goal pareggiando 2-2. Buono comuque il trend considerando la precedente vittoria contro la Roma. Out l'ex Veloso a centrocampo, ballottaggio in attacco tra Kalinic e Simeone, a centrocampo tra Ilici e Hongla e in difesa tra Magnani e Ceccherini.

Probabili formazioni Genoa-Verona

Genoa (3-5-2): Sirigu; Criscito, Bani, Maksimovic; Fres, Hernani, Badelj, Rovella, Cambiaso; Destro, Pandev. All. Ballardini.

Verona (3-5-2): Montipò; Magnani, Gunter, Dawidowicz; Lazovic, Barak, Tameze, Ilic, Faraoni; Kalinic, Caprari. All. Tudor.

Arbitro: da designare.

Calcio d'inizio: sabato 25 settembre, ore 20:45.

Dove vederla: Dazn e Sky.