Genoa-Verona, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Baroni

Altra sfida salvezza per il Genoa che dopo la vittoria con la Salernitana e la sconfitta di Cagliari affronta il Verona venerdì sera alle 20,45 a Marassi. Gilardino ha bisogno di un successo per allontanare la zona retrocessione che per ora non ha mai interessato il Grifone, tre punti servirebbero anche e non poco all'Hellas in piena crisi. Dopo quattro sconfitte di fila e il terzultimo posto con 8 punti, la squadra di Baroni è stata mandata in ritiro fin da inizio settimana.

Genoa-Verona, le scelte di Gilardino

Fuori dai giochi Retegui e Messias, il grande dilemma resta sempre l'attacco per Gilardino con Ekuban e Malinovskyi a giocarsi la maglia da titolare vicino a Gudmundsson. Il primo sembra essere in vantaggio con l'ucraino che tornerebbe a giocare al centro del campo, altrimenti toccherà a Strootman se l'ex Atalanta dovesse giocare in attacco. In difesa rientra Bani dalla squalifica con Dragusin e Vasquez, a sinistra solito ballottaggio Martin-Haps.

Genoa-Verona, le scelte di Baroni

Baroni conferma il 3-5-2 con il gigante Hien al centro della retroguardia e Terraciano pronto a prendere il posto dell'infortunato Dawidowicz. Due i dubbi della viglia, uno in mediana con Hongla che sembra essere in vantaggio su Suslov e uno in attacco con Bonazzoli che potrebbe essere ancora preferito a Ngonge per fare da spalla a Djuric. A sinistra senza Lazovic, ko per un problema fisico, è Doig il prescelto, tutto il gioco passerà per i piedi di Duda, l'elemento di maggiore qualità dell'Hellas.

Genoa-Verona, probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi; Gudmundsson, Ekuban

Verona (3-5-2) Montipò, Terraciano, Hien, Magnani; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Duda, Doig; Bonazzoli, Djuric

Genoa-Verona in diretta tv e streaming

Doppia possibilità per i tifosi che vorranno vedere Genoa-Verona in diretta tv e streaming, attivi ci saranno i canali di DAZN su sito e app ufficiali, e anche quelli di Sky, con Sport Calcio e il 251 e anche la App SkyGo e NowTV. La telecronaca su DAZN sarà di Luca Farina con Stefano Gobbi, su Sky di Davide Polizzi con commento tecnico di Lorenzo Minotti.