Genoa-Verona, in sei saltano il match del Ferraris

Entra sempre più nel vivo la corsa verso la sfida tra Genoa e Verona di venerdì prossimo alle 20,45 al Ferraris. I rossoblu devono rialzarsi dopo la sconfitta di Cagliari, mentre gli ospiti sono in caduta libera dopo le quattro sconfitte consecutive con Baroni che è stato confermato e la squadra che è stata mandata in ritiro fin dai primi giorni della settimana per provare a trovare la chiave per uscire dalla crisi.

Genoa-Verona, le ultime notizie sugli infortuni

Tante di defezioni sicure per entrambi gli allenatori, Gilardino dovrà rinunciare ancora a Mateo Retegui sempre alle prese con il problema al ginocchio. Il bomber proverà a rientrare dopo la sosta al pari di Junior Messias che non è ancora pronto, da valutare le condizioni di Jagiello che sembra essere il più vicino al recupero. Tornerà sicuramente Bani, la squalifica è stata scontata con il Cagliari e il piccolo infortunio accusato in Coppa Italia con la Reggiana è già il passato. L'esperto centrale rientra al centro della retroguardia tra Dragusin e Vasquez.

Assenze anche per Baroni che perde il difensore centrale Dawidovicz, costretto a uscire prima della fine della gara contro il Monza per un problema muscolare che lo terrà ai box almeno per un mese. Fuori dai giochi anche l'attaccante Braaf, probabile che nel settore offensivo venga confermata la coppia Bonazzoli-Djuric, il tecnico in conferenza stampa ha annunciato anche il forfait di Cabal e dell'ex Lazovic. Infine pericolo giallo per quattro, nella lista dei diffidati ci sono Malinovskyi e De Winter per il Genoa e Faraoni e Magnani per il Verona.