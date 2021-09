Biglietti gratis per Genoa-Verona, prima iniziativa della nuova proprietà

Biglietti gratis per tutti i tifosi rossoblù in occasione di Genoa-Verona, gara che si giocherà sabato 25 settembre 2021 alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris. Questa la prima decisione presa dalla nuova proprietà per ringraziare i supporter del caloroso benvenuto.

L’iniziativa del gruppo 777 Partners dovrà ovviamente rispettare i limiti della capienza indicata dalle normative per la lotta al covid. Da domani alle ore 10 sarà possibile ottenere il ticket gratuito online (www.sport.ticketone.it), inserendo nel codice “sblocca evento” il numero della tessera del tifoso, fino al raggiungimento dei limiti della capienza consentita. Ogni tifoso avrà la possibilità di selezionare fino ad un massimo di quattro biglietti.

Per i tifosi over 65, i biglietti potranno essere rilasciati per gli stessi, alle biglietterie dello stadio (orario 10-18), solo nella giornata di venerdì e fino ad esaurimento posti

Per chi avesse già acquistato un biglietto per Genoa-Verona in programma sabato, lo stesso rimarrà valido per l’accesso allo stadio. Conservando il tagliando si potrà ricevere un biglietto per assistere gratuitamente alla prossima gara Genoa-Sassuolo in programma allo stadio Luigi Ferraris domenica 17 ottobre alle ore 15, le cui modalità verranno rese note.