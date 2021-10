Genoa-Venezia, probabili formazioni: sfida salvezza, Ballardini si gioca la panchina

Dopo il pareggio nel derby contro lo Spezia torna in campo il Grifone, a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Domenica 31 ottobre 2021 alle ore 15 fari puntati sul Luigi Ferraris, teatro dell'importantissima sfida salvezza Genoa-Venezia. Ballardini si gioca la panchina in un match da vincere a tutti i costi, su di lui si allunga l'ombra di Pirlo, nome più plausibile per la sostituzione in caso di esonero, le alternative rimangono Gattuso e la new entry Donadoni.

QUI GENOA. Tra le opzioni più probabili il 4-3-3 con Pandev e Kallon ai lati di Destro (in vantaggio su Caicedo, che potrebbe subentrare a gara iniziata) e un centrocampo formato da Touré, Rovella e Badelj. In difesa ballotaggio tra Biraschi e Masiello, out infine i soliti Maksimovic, Hernani, Bani, Fares e Vanheusden.

QUI VENEZIA. Dubbio Aramu per mister Zanetti, la punta non è al top ma dovrebbe stringere i denti ed essere disponibile dal primo minuto in un fronte offensivo completato da Henry e Okereke. Per il resto Mazzocchi e Svoboda sono in vantaggio su Caldara ed Ebuehi in difesa, dove è squalificato Ampadu.

Probabili formazioni Genoa-Venezia

Genoa (4-3-3): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Vasquez, Criscito; Rovella, Badelj, Touré; Kallon, Destro, Pandev.All. Ballardini.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Kiyine; Aramu, Henty, Okereke. All. Zanetti.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Calcio d'inizio: domenica 31 ottobre, ore 15:00.

Dove vederla: Dazn.