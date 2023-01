Genoa-Venezia, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Vanoli

Gilardino va a caccia del tris con il Verona. Il tecnico del Genoa, confermatissimo dopo gli ottimi risultati ottenuti, cerca la terza vittoria di fila in campionato dopo quelle con Frosinone e Bari per agganciare la Reggina al secondo posto. Il prossimo avversario, lunedì ale 18,45, sarà il Venezia di Paolo Vanoli in piena lotta per non retrocedere con i suoi 20 punti e reduce dal pari con il Parma 2-2 e dal ko nello scontro diretto con il Perugia 2-1.

Genoa-Venezia: le scelte di Gilardino

Rispetto alla sconfitta di Roma in Coppa Italia, Gilardino torna al 4-3-2-1 in cui rientreranno dall'inizio tutti i titolari. Davanti a Semper la coppia centrale dovrebbe essere ancora Bani-Dragusin con Vogliacco che spinge per intromettersi, mentre sugli esterni viaggiano verso la conferma Sabelli ed Hefti. Nessun dubbio in mediana dove Strootman, Frendrup e Jagiello sono ormai inamovibili, così come i due trequartisti Gudmundsson e l'ex di turno Aramu. In attacco solito ballottaggio con Puscas in vantaggio su Coda

Genoa-Venezia: le scelte di Vanoli

Il Venezia arriva alla sfida con qualche innesto di mercato che potrebbe esordire, tra tutti il più importante è Jajalo, regista di esperienza richiesto da Vanoli per dare l'assalto alla salvezza. I lagunari giocheranno con un 3-5-2 molto coperto con la difesa che spesso si posizionerà a cinque davanti a Joronen. In attacco la coppia Johnsen e Pohjanpalo con il finlandese che ha già segnato sette gol in campionato e sarà il pericolo pubblico numero uno a Marassi

Genoa-Venezia: le probabili formazioni

Genoa (4-3-2-1): Semper, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Gudmundsoon; Puscas. All. Gilardino.

Venezia (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceccaroni, Ceppitelli; Zampano, Andersen, Jajalo, Tessmann, Haps; Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli.

Genoa-Venezia in diretta tv e streaming

Tre saranno i modi per seguire in diretta tv e streaming la sfida tra Genoa e Venezia. Il primo è DAZN che metterà a disposizione dei suoi abbonati le immagini dal Ferraris sia sulla App che sul sito ufficiale, Sky dedicherà alla gara i canali 201, 239, 240, 249 2 253, infine lo streaming sarà disponibile anche su Helbiz Live.