Dove vedere Genoa-Venezia in diretta tv

Prima amichevole probante per il Genoa di Alberto Gilardino che oggi alle 17 a Moena sfida il Venezia, neopromossa in Serie A. I rossoblu sono reduci dalla vittoria con genov, mentre i lagunari sono scesi in campo in settimana per la sfida contro il Real Vicenza vinta per 7-0.

L'amichevole Genoa-Venezia in diretta tv e streaming

Il Grifone si presenta alla sfida quasi al completo, non ci sarà Ankeye che è tornato a Genova per un problema muscolare, e ancora mancano alcuni Nazionali come Retegui, mentre ieri si è aggregato al gruppo Malinovskyi. In attacco potrebbe trovare spazio dall'inizio Ekuban insieme a Gudmundsson, ma ci sarà spazio per tutto com ampie rotazioni come sempre avviene nelle amichevoli estive, soprattutto le prime.

La gara di oggi alle 17 allo stadio di Moena tra Genoa e Venezia sarà trasmessa in diretta tv su Telenord, sia sul digitale terrestre che sul sto ufficiale del'emittente, inoltre sarà possibile seguire la gara sul canale ufficiale Youtube del Genoa in diretta streaming.