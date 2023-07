Tonfo del Genoa in amichevole contro il Venezia

Il secondo test stagionale del Genoa non va nei migliori dei modi per i rossoblu. La squadra di Gilardino perde contro il Venezia, formazione di Serie B, 4-1, un piccolo campanello d'allarme all'inizio di una settimana che sarà scoppiettante sul mercato. Tra lunedì e martedì è atteso a Genova il nuovo centravanti Mateo Retegui, poi toccherà a Zanoli per sistemare la fascia destra, mentre per il centrocampo si continuerà a insistere per Meitè del Benfica e Touré del Pisa.

Amichevole Genoa-Venezia 1-4: la cronaca

Nella gara di oggi Gilardino parte con l'ormai solito 3-5-2 con in difesa, davanti a Martinez, Biraschi, Vogliacco e Dragusin, a presidiare gli esterni ci sono Sabelli e Martin, mentre in mediana spazio a Jagiello, Frendrup e Strootman, in attacco vicino a Gudmunsson occasione per Puscas.

Il primo tempo è una sfida di rigore con Gudmundsson che sbaglia il primo in apertura, mentre sono infallibili i veneti con Pohjanpalo e Pierini che fanno 2-0 battendo Martinez. Ad accorciare ci pensa Gudmundsson, ancora dagli undici metri, nel finale della prima frazione. Nella ripresa solita girandola di cambi con anche un esperimento per Gilardino: Yeboah entra al posto di Martin e si schiera esterno a sinistra invece che attaccante come al solito. La gara però non cambia il suo spartito, il Venezia sembra avere qualcosa in più e con due tiri da distante di Andersen e Busio chiude i conti per il 4-1 finale.