Il Genoa batte il Venezia in amichevole

Buona anche la seconda per il Genoa, e se la prima contro il Val di Fassa era una mera sgambata, questa amichevole regala già risposte importanti a Gilardino perché l'avversario di turno è il Venezia in un match che si riproporrà anche nella prossima Serie. A. Il Grifone vince 3-1 e ancora una volta è l'attacco a mettersi in luce.

Genoa-Venezia 3-1, la cronaca

Gilardino schiera titolari Gudmundsson ed Ekuban dall'inizio, non ci sono invece in distinta Vitinha, Malinovskyi ed Ankeye. La coppia d'attacco si mette subito in moto ed è Ekuban al 12' a portare avanti i rossoblu girando in rete di testa un cross al bacio di Vogliacco. Battuto Joronen che oggi si presenta da avversario, ma per il Grifone è una delle possibli scelte in porta se dovessero tramontare le piste Kotarski e Leo Roman. La seconda firma è di Gudmundsson a ci evidentemente le voci di mercato non interssano, l'islandese segna ancora dopo una buona azione corale.

Nella ripresa il caldo e i tanti cambi rendono la gara poco spettaclare ma nel finale si riapre al via del gol. Il Venezia accorcia con Crnigoj che di testa infila la porta rossoblu. Il Genoa però al minuto 89 Ekhator, classe 2006, fissa il risultato sul 3-1 sui assist di Accornero, altro giovane portato in ritiro da Gilardino.