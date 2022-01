Genoa-Udinese, probabili formazioni: le prime scelte di Blessin

Dopo l'esonero di Shevchenko e la figuraccia contro la Fiorentina toccherà ad Alexander Blessin cercare una difficilissima rimonta salvezza. Si è insediato giovedì 20 gennaio e sabato 22, alle ore 15, è già tempo di scendere in campo per un Genoa-Udinese da dentro o fuori. Con una vittoria il Grifone potrebbe ricompattare la classifica e tenere un'altra squadra nel pantano della lotta per non retrocedere. Ecco le possibili scelte di Blessin e Cioffi.

QUI GENOA. Il nuovo allenatore è duttile, ma ha nel 3-5-2/5-3-2 la sua bussola, è quindi probabile (considerando anche come ha giocato il Grifone finora) che si vada nel segno della continuità. Davanti a Sirigu difesa a tre con Hefti, Ostigard e Vanheusden (o Vasquez che rientra) mentre a centrocampo Portanova e Rovella (se non recupera c 'è Badelj) e Sturaro dovrebbero presidiare la mediana, con il rientrante Cambiaso e il nuovo acquisto Calafiori sugli esterni. In attacco, infine, Destro e Yeboah.

QUI UDINESE. I friulani recuperano Silvestri in porta e Becao in difesa, nel pacchetto arretrato anche Nuytinck e Perez. A centrocampo pochi dubbi con Soppy, Arslan, Walace, Makengo e Udogie, in attacco Deulofeu si gioca il posto da titolare con Success mentre sembra intoccabile Beto. Out Molina e Pereyra.

Probabili formazioni Genoa-Udinese

Genoa (3-5-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden; Cambiaso, Portanova, Rovella, Sturaro, Calafiori; Yeboah, Destro. All. Blessin.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi.

Arbitro: Doveri di Roma.

Calcio d'inizio: sabato 22 gennaio, ore 15:00.

Dove vederla: Dazn.