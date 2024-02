Genoa-Udinese 2-0, pagelle: Messias scatenato, Retegui punge

Tutto facile per il Genoa che batte 2-0 l'Udinese al Ferraris. L'inizio rossoblu è lento, poi la squadra di Gilardino sale di colpi e chiude la pratica già nel primo tempo con i gol di Retegui e Bani, entrambi tra i migliori

Nella ripresa tante occasioni ma niente tris per i padroni di casa in cui non ci sono insufficienze vista l'ottima partita, ancora da ritrovare il vero Gudmundsson, ma l'assist per Bani è un gioiello che vale il 6.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.